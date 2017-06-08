Полиция ищет уроженца Лунинского района, подозреваемого в причинении вреда здоровью Криминал

Пенза, 8 июня 2017. PenzaNews. Сотрудники полиции разыскивают уроженца села Синорово Лунинского района Пензенской области Рушана Исмаева, который подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека.

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«Рушан Исмаев скрылся от следствия. В настоящее время его местонахождение неизвестно», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В полиции добавили, что мужчина передвигается на автомобиле «Renault Fluence» черного цвета.

«Он небольшого роста — до 165 см, среднего телосложения, лицо круглое, волосы черные», — уточнили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что о возможном местонахождении разыскиваемого необходимо сообщить по номеру: +7 (84161) 3-11-59 или 02.