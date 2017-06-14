Стали известны обстоятельства гибели мужчины у подъезда дома на улице Герцена в Пензе Криминал

Пенза, 14 июня 2017. PenzaNews. 33-летний мужчина, тело которого было обнаружено у подъезда одного из домов на улице Герцена в Пензе в минувший вторник, 13 июня, получил удар ножом в спину после распития спиртного в компании знакомых. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Людмила Фомина.

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Она уточнила, что по подозрению в совершении преступления задержана 30-летняя женщина.

«По версии следствия, в вечернее время в квартире одного из домов в Пензе подозреваемая с сожителем находились в гостях и распивали спиртные напитки с тремя знакомыми. Во время застолья между гостями произошла ссора. В ходе нее потерпевший со своим братом избили сожителя подозреваемой, а когда они стали выходить из квартиры, женщина взяла кухонный нож и нанесла потерпевшему удар в область спины, после чего закрыла входную дверь. От полученного ранения мужчина скончался около подъезда дома», — пояснила собеседница агентства.

Людмила Фомина добавила, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты следы и предметы, имеющие доказательственное значение по делу, проводятся допросы свидетелей, назначены необходимые судебные экспертизы. Подозреваемая задержана. Решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказала представитель СУ СКР.