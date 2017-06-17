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«Росгосстрах» разоблачил в Пензе две группы мошенников в сфере ОСАГО

16:40 | 17.06.2017 | Криминал

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Пенза, 17 июня 2017. PenzaNews. Региональная служба безопасности компании «Росгосстрах» совместно с правоохранительными органами Пензенской области пресекла мошеннические действия двух преступных группировок, которые специализировались на оформлении фиктивных ДТП и незаконном получении страхового возмещения по ОСАГО.

«Росгосстрах» разоблачил в Пензе две группы мошенников в сфере ОСАГО. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Вычислить злоумышленников удалось при анализе выплатных дел.

Как сообщила ИА «PenzaNews» ведущий специалист отдела маркетинговых коммуникаций филиала ПАО «СК «Росгосстрах» в Пензенской области Ольга Ушаева, первая группировка, в состав которой входили 11 человек, сформировалась на территории регионального центра в начале 2014 года.

«Злоумышленники имитировали ДТП, вызывали сотрудников ГИБДД и оформляли предусмотренные законодательством документы. Перед осмотром автомобилей экспертом мошенники наносили или имитировали дополнительные механические повреждения, как правило, на скрытых агрегатах транспортного средства», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что осмотр осуществлялся экспертом, имеющим связь с лидером группы, который вписывал в акт осмотра все существующие и мнимые повреждения.

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«С этим документом участники группировки обращались за возмещением в «Росгосстрах», а затем, получив выплату, подавали на страховую компанию в суд для увеличения суммы, присовокупляя к ней различные издержки и штрафы. Сейчас все участники этой преступной группы задержаны, идет суд», — уточнила Ольга Ушаева.

По ее словам, вторая группа, которая сформировалась в Пензе в 2015 году, использовала похожую схему незаконного обогащения.

Она уточнила, что в ходе предварительного следствия установлены 30 подозреваемых, злоумышленники задержаны — выяснение обстоятельств совершенного преступления продолжается.
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