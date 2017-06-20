В Пензе мужчина бился о нары и двери, чтобы оговорить полицейских — УМВД Криминал

Пенза, 20 июня 2017. PenzaNews. Охранник частного предприятия, который, будучи нетрезвым, был доставлен в отдел полиции в Пензе за мелкое хулиганство, инсценировал свое избиение в комнате для административно задержанных, чтобы не потерять работу за пьянство. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

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«Мужчина знал, что за совершение административного правонарушения его могут уволить и поэтому решил уйти от ответственности. Он инсценировал получение телесных повреждений. По словам очевидцев, мужчина бился головой о деревянные нары, а также ударялся туловищем и локтями о металлические части двери в комнате для административно задержанных», — пояснили в ведомстве.

В полиции добавили, что при рассмотрении административного протокола мужчина попросил оказать ему медицинскую помощь.

«Прибывшей бригаде медиков он сообщил, что телесные повреждения ему причинили полицейские при входе в комнату для административно задержанных. Мужчина был доставлен в больницу, где он повторил сказанное врачу», — отметили в УМВД.

В пресс-службе уточнили, что впоследствии когда его снова доставили в отдел полиции, злоумышленник обратился с заявлением к ответственному от руководства.

«Его предупредили об уголовной ответственности за преступление, предусмотренное ст. 306 УК РФ «Заведомо ложный донос», однако при прохождении судебно-медицинского освидетельствования он настаивал на том, что телесные повреждения ему причинили полицейские. В тот же день мужчина раскаялся в содеянном и вину признал полностью», — сказали в управлении.

В ведомстве пояснили, что материалы по данному факту переданы в следственные органы СКР, возбуждено уголовное дело о заведомо ложном доносе.