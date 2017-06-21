В Пензе две пенсионерки отделались условными сроками за крупное мошенничество Криминал

Пенза, 21 июня 2017. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на 2,5 года условно назначено двум пожилым жительницам Пензы, которые совершили мошенничество в крупном размере под видом оказания юридической помощи.

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Как сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Ленинского районного суда города, они убедили мужчину, который искал юриста для ведения дела о его долговых обязательствах, что одна из них является помощницей адвоката, который согласен представлять его интересы в суде.

«После этого в ходе неоднократных встреч с мужчиной, зная, что никаких дел в его интересах в судах Пензы не ведется, они создавали видимость работы и рассказывали о ведении несуществующих дел, необходимости оформления исковых заявлений, подачи различных ходатайств, привлечении свидетелей, снятии обременения с имущества потерпевшего. Под предлогом необходимости оплаты данных юридических действий, а также услуг адвоката они завладевали денежными средствами мужчины и расподились ими по своему усмотрению», — пояснил собеседник агентства.

Он отметил, что пожилые мошенницы полностью признали свою вину.

«Потерпевший настаивал на строгом наказании», — добавил представитель суда.

По его словам, приговором на пенсионерок возложена обязанность не менять места жительства без уведомления специализированного госоргана.

«Гражданский иск потерпевшего удовлетворен. Приговор не вступил в законную силу», — резюмировал официальный представитель суда.