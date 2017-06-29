В Грабово задержан молодой мужчина с двумя пакетами конопли Криминал Грабово, 29 июня 2017. PenzaNews. Сотрудники полиции задержали мужчину 1989 года рождения с двумя полиэтиленовыми пакетами с растительной массой на одном из железнодорожных переездов села Грабово Пензенской области. Фотография © PenzaNews Купить фотографию «Согласно заключению экспертов, растительная масса оказалась коноплей общим весом в высушенном состоянии 900 граммов», — сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь пензенского линейного отдела МВД России на транспорте Елена Модякова. Она уточнила, что по данному факту было возбуждено уголовное дело. «По словам молодого человека, наркотическое средство он собрал для личного употребления», — отметила собеседница агентства. По ее словам, мужчина ранее был неоднократно судим. «В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — резюмировала Елена Модякова. Нашли ошибку в тексте?

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