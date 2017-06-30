В Пензе условный срок получил мошенник, пообещавший помощь в сдаче экзамена в МРЭО Криминал

Пенза, 30 июня 2017. PenzaNews. Наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года назначено в Пензе мужчине, который потребовал с будущего водителя автобуса деньги за якобы оказанную ему помощь на экзамене в МРЭО ГИБДД.

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Как сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Октябрьского районного суда города, молодой мужчина в сентябре 2016 года сам попросил его помочь ему сдать экзамен без проверки знания теории.

«При этом злоумышленник осознавал, что каким-либо способом помочь сдать экзамен или повлиять на законную деятельность сотрудников МРЭО ГИБДД не может, однако пообещал поспособствовать через знакомых за 40 тыс. рублей», — пояснил собеседник агентства.

Он уточнил, что мужчина согласился на предложенные условия, но на экзамене на право управления транспортными средствами категории «D» сам показал достаточное знание теории.

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«В коридоре МРЭО ГИБДД его поджидал злоумышленник, который не предпринял каких-либо действий по оказанию помощи, но выдал успешный результат за свои заслуги и потребовал от экзаменуемого 40 тыс. рублей. Через несколько дней на встрече сдавший экзамен мужчина передал злоумышленнику указанную сумму, распорядиться которой тот не смог, так как был задержан сотрудниками правоохранительных органов», — отметил представитель суда.

По его словам, мужчина признал свою вину и раскаялся всодеянном.

«Приговор в законную силу не вступил», — уточнил собеседник.