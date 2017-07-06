СКР отклонил ходатайство адвоката Александра Пашкова о прекращении дела

Пенза, 6 июля 2017. PenzaNews. СКР отклонил ходатайство адвоката экс-мэра Пензы Александра Пашкова о прекращении уголовного дела о хищении 97 млн. рублей при строительстве перинатального центра на 130 коек на территории областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко.
В середине прошлого месяца Александр Пашков обратился с открытым письмом к прокурору Пензенской области Наталье Канцеровой, в котором заявил, что не совершал хищение денежных средств ООО «РТ СоцСтрой» — ни с Сергеем Богуновым, ни без него. По его словам, «возбуждение данного дела было политически мотивированным», и он намерен «доказывать свою невиновность всеми разрешенными законом способами».
На данный момент оба фигуранта находятся на свободе.
Перинатальный центр возводится в Пензе по заказу госкорпорации «Ростех». Генеральным подрядчиком является «РТ-СоцСтрой». Компания «Сигма» стала субподрядчиком «РТ-СоцСтрой», выиграв соответствующий тендер.
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