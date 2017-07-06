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СКР отклонил ходатайство адвоката Александра Пашкова о прекращении дела

13:31 | 06.07.2017 | Криминал

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Пенза, 6 июля 2017. PenzaNews. СКР отклонил ходатайство адвоката экс-мэра Пензы Александра Пашкова о прекращении уголовного дела о хищении 97 млн. рублей при строительстве перинатального центра на 130 коек на территории областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко.

СКР отклонил ходатайство адвоката Александра Пашкова о прекращении дела

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает «РБК», соответствующее постановление вынес следователь управления Следственного комитета России по Пензенской области Алексей Абанин.

В его ответе адвокату Вячеславу Феоктистову выражается уверенность в том, что вина фигурантов дела — Александра Пашкова и президента ООО «ЦСК «Сигма» Сергея Богунова — будет доказана.

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На данный момент обвиняемые завершили ознакомление с материалами дела после дополнительного следствия.

В середине прошлого месяца Александр Пашков обратился с открытым письмом к прокурору Пензенской области Наталье Канцеровой, в котором заявил, что не совершал хищение денежных средств ООО «РТ СоцСтрой» — ни с Сергеем Богуновым, ни без него. По его словам, «возбуждение данного дела было политически мотивированным», и он намерен «доказывать свою невиновность всеми разрешенными законом способами».

На данный момент оба фигуранта находятся на свободе.

Перинатальный центр возводится в Пензе по заказу госкорпорации «Ростех». Генеральным подрядчиком является «РТ-СоцСтрой». Компания «Сигма» стала субподрядчиком «РТ-СоцСтрой», выиграв соответствующий тендер.
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