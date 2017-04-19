Пашкову и Богунову предъявлено обвинение в окончательной редакции Криминал

Пенза, 19 апреля 2017. PenzaNews. Обвинение в окончательной редакции предъявлено Александру Пашкову, который на общественных началах выполнял функции советника губернатора Пензенской области Василия Бочкарева, и президенту ООО «ЦСК «Сигма» Сергею Богунову в рамках расследования дела о махинациях при строительстве перинатального центра в Пензе.

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«В окончательной редакции им предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 [УК РФ «Мошенничество»]», — сообщила ИА «PenzaNews» и.о. старшего помощника руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Юлия Пилясова.

Она уточнила, что обвинение было предъявлено обоим фигурантам в минувшую пятницу, 14 апреля.

«Общая сумма ущерба около 97 млн. [рублей]», — добавила собеседница агентства.

По словам Юлии Пилясовой, обвиняемые приступили к ознакомлению с материалами дела.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», экс-мэр Пензы, бывший заместитель председателя регионального правительства Александр Пашков был задержан в Москве еще в конце 2015 года. До ноября 2016 года он находился в СИЗО.

7 ноября 2016 года пресс-служба следственного управления СКР по Пензенской области проинформировала о завершении расследования уголовного дела в отношении Александра Пашкова и Сергея Богунова. В зависимости от роли каждого они обвинялись в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата», ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» и ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата».

По данным прокуратуры, следствием не была дана правовая оценка факту хищения бюджетных денежных средств при строительстве перинатального центра в Пензе и действиям должностных лиц, в обязанности которых входил контроль за его возведением, а также не установлен точный размер ущерба. Дело было возвращено на дополнительное расследование.

В 2016 году ввод перинатального центра в Пензе не состоялся. Учреждение не открыто до настоящего времени.

10 марта 2017 года руководитель следственного управления СКР по Пензенской области генерал-лейтенант юстиции Олег Трошин сообщил, что сотрудники ведомства выполнили все действия, обозначенные Генпрокуратурой РФ при возвращении дела на дорасследование.

По данным на 19 апреля, оба фигуранта находятся под подпиской о невыезде.