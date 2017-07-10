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В Пензе молодой человек получил условный срок за присвоение наркотиков из закладок

10:14 | 10.07.2017 | Криминал

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Пенза, 10 июля 2017. PenzaNews. 20-летний житель Пензы, который присваивал запрещенные вещества, спрятанные в разных районах города, осужден за незаконное приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере.

В Пензе молодой человек получил условный срок за присвоение наркотиков из закладок

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Установлено, что в апреле 2017 года молодой человек в разных местах города нашел несколько свертков со спайсом общей массой почти 7 граммов и присвоил их для личного потребления. По его словам, места нахождения закладок ему были примерно известны, поскольку ранее он присутствовал при раскладке наркотиков знакомой девушкой», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она отметила, что злоумышленник признал свою вину, раскаялся в содеянном и способствовал раскрытию преступления.

«Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 2 года. Приговор в законную силу не вступил», — уточнила собеседница агентства.
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