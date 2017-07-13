Житель Городищенского района осужден за ложные показания в суде по делу о краже мотоциклов Криминал

Городище, 13 июля 2017. PenzaNews. Наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима назначено 27-летнему жителю Городищенского района Пензенской области, который признан судом виновным в даче заведомо ложных показаний в суде.

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«В октябре 2016 года он был допрошен Городищенским районным судом в качестве свидетеля по уголовному делу в отношении двух мужчин о краже мотоциклов с территории автошколы. Суд предупредил его об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний. Несмотря на это свидетель заявил, что кражу мотоциклов совершил он и его знакомый, а еще один мужчина в совершении преступления не участвовал. На этих показаниях свидетель настаивал до вынесения приговора по делу», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она уточнила, что попытка мужчины своими ложными показаниями освободить другого от уголовной ответственности не увенчалась успехом.

«Городищенский районный суд критически отнесся к показаниям свидетеля и с учетом доказательств по делу признал виновными в краже мотоциклов двух мужчин. При рассмотрении уголовного дела в отношении неоднократно судимого свидетеля о даче ложных показаний было установлено, что договоренность об этом состоялась в период следствия, когда он и второй мужчина находились в изоляторе временного содержания. За взятие вины на себя его знакомый обещал материальную поддержку», — пояснила собеседница агентства.

По ее словам, приговор в законную силу не вступил.