Жительница Пензы подозревается в мошенничестве при организации отдыха ребенка знакомой Криминал

Пенза, 28 июля 2017. PenzaNews. Жительница Пензы подозревается в мошенничестве, совершенном при организации отдыха ребенка своей знакомой.

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«Подозреваемая обещала организовать медицинское обследование и отдых для ребенка женщины в Краснодаре. Она в счет оплаты данных услуг в течение двух месяцев перечислила на банковский счет 89 тыс. рублей», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что после получения денег злоумышленница несколько раз переносила сроки предполагаемой поездки, а затем перестала отвечать на звонки.

«Подозреваемая ранее привлекалась к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Она призналась в содеянном, пояснив, что знала о наличии у потерпевшей крупной суммы денег и решила обманным путем их похитить», — отметили в полиции.

В пресс-службе добавили, что злоумышленница также знала о необходимости лечения ребенка потерпевшей.

«Похищенные деньги подозреваемая потратила на продукты питания, одежду и другие личные нужды», — сказали в полиции.

В управлении пояснили, что по факту мошенничества возбуждено уголовное дело, подозреваемая находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.