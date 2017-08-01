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Житель Тамалы осужден за грабеж, проникновение в чужой дом и оскорбление полицейского

09:40 | 01.08.2017 | Криминал

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Тамала, 1 августа 2017. PenzaNews. Наказание в виде исправительных работ сроком на 1,5 года с удержанием 10% заработка в доход государства назначено 20-летнему жителю рабочего поселка Тамала Пензенской области, который признан судом виновным в грабеже, незаконном проникновении в жилище и оскорблении представителя власти.

Житель Тамалы осужден за грабеж, проникновение в чужой дом и оскорбление полицейского

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Тамалинского районного суда, мужчина был освобожден из мест лишения свободы в мае 2016 года.

«8 апреля в ночное время в состоянии алкогольного опьянения он открыто похитил из чужой квартиры 13 кг свинины, причинив материальный ущерб в размере 2 тыс. 600 рублей. На следующий день он незаконно проник в незапертый дом против воли проживающего там человека, нарушив конституционное право потерпевшего на неприкосновенность жилища», — пояснил собеседник агентства.

По его словам, 6 мая в состоянии алкогольного опьянения около универсама «Пятерочка», выражая недовольство законными действиями участкового полиции, злоумышленник оскорблял его, используя ненормативную лексику и грубую нецензурную брань.

«Мужчина вину в совершенных преступлениях признал полностью. Приговор вступил в законную силу», — добавил представитель суда.
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