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В Пензе осуждена многодетная мать, получавшая выплаты за несуществующего ребенка

09:44 | 02.08.2017 | Криминал

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Пенза, 2 августа 2017. PenzaNews. Наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год назначено 40-летней жительнице Пензы, воспитывающей троих детей, за мошенничество с выплатами.

В Пензе осуждена многодетная мать, получавшая выплаты за несуществующего ребенка

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В августе 2013 года женщина узнала, что в Пензе можно без фактического нахождения в медицинском родовспомогательном учреждении получить свидетельство о рождении ребенка. Она приобрела у неустановленного лица медицинские документы, с помощью которых ей было выдано свидетельство о рождении ребенка в органах ЗАГС. Затем злоумышленница предоставила его в социальное управление города для назначения пособий на ребенка и иных социальных выплат», — сообщила ИА «PenzaNews» и.о. старшего помощника прокурора региона по взаимодействию со СМИ Мария Зимина.

Она уточнила, что на расчетный счет многодетной матери с 2013 по 2016 годы поступили денежные средства в виде пособий по уходу за четвертым ребенком на общую сумму более 376 тыс. рублей, которыми женщина распорядилась по своему усмотрению.

«Суд удовлетворил гражданский иск социального управления Пензы и министерства труда, социальной защиты и демографии региона о возмещении причиненного преступлением материального ущерба. Приговор вступил в законную силу», — резюмировала собеседница агентства.
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