В Пензе инспектор ДПС оштрафован на 60 тыс. рублей за взятку Криминал

Пенза, 2 августа 2017. PenzaNews. Наказание в виде штрафа в размере 60 тыс. рублей назначено инспектору ДПС ГИБДД УМВД России по городу Пензе, который признан судом виновным в получении взятки.

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«Вечером 3 июня инспектор ДПС задержал машину под управлением жительницы Пензы, не имевшей водительского удостоверения и права управления транспортным средством. Женщина и инспектор договорились о несоставлении административного материала и непривлечении ее к ответственности. За незаконное бездействие сотруднику полиции полагалось денежное вознаграждение в размере 10 тыс. рублей», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она уточнила, что деньги инспектору ДПС были переданы на следующий день.

«Приговором суда мужчина лишен права в течение 2 лет занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти на государственной и муниципальной службе», — добавила собеседница агентства.

По ее словам, приговор пока не вступил в законную силу.