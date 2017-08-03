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Вступил в силу приговор жителю Пензы, до смерти избившему приятеля молотком

09:00 | 03.08.2017 | Криминал

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Пенза, 3 августа 2017. PenzaNews. Пензенский областной суд оставил без изменения приговор Пензенского районного суда, которым 25-летний мужчина приговорен к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима за убийство приятеля.

Вступил в силу приговор жителю Пензы, до смерти избившему приятеля молотком

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Тело потерпевшего было обнаружено на пустыре у дома на улице Ново-Терновской в Засечном зимой 2017 года.

«В феврале мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения на одной из улиц в селе Засечном, на почве личных неприязненных отношений нанес металлическим молотком не менее 19 ударов по голове и не менее 7 ударов в область верхних конечностей потерпевшего, который скончался от полученных травм на месте», — сообщила ИА «PenzaNews» и.о. старшего помощника прокурора региона по взаимодействию со СМИ Мария Зимина.

Она уточнила, что после этого злоумышленник забрал из кармана куртки погибшего его мобильный телефон.

«Не согласившись с вынесенным приговором, мужчина обжаловал его в апелляционном порядке. Однако суд оставил приговор суда первой инстанции без изменения, а жалобу осужденного — без удовлетворения», — резюмировала собеседница агентства.
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