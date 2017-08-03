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Под Пензой обвиняемый в хищении почти 2 млн. рублей инкассатор предстанет перед судом

09:33 | 03.08.2017 | Криминал

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Нижний Ломов, 3 августа 2017. PenzaNews. Уголовное дело в отношении 25-летнего инкассатора, который обвиняется в хищении почти 2 млн. рублей во время дежурства в Нижнеломовском районе Пензенской области, направлено в суд для рассмотрения по существу.

Под Пензой обвиняемый в хищении почти 2 млн. рублей инкассатор предстанет перед судом

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» и.о. старшего помощника прокурора региона по взаимодействию со СМИ Мария Зимина, мужчина работал старшим инкассатором нижнеломовского участка инкассации пензенского областного управления Российского объединения инкассации Центрального банка РФ.

«Следствием установлено, что этот молодой человек в июне 2017 года присвоил сданные ему на хранение денежные средства на общую сумму свыше 1,9 млн. рублей, из которых более 1 млн. рублей проиграл путем осуществления ставок в спортивном тотализаторе», — пояснила собеседница агентства.

Она отметила, что оставшаяся сумма была изъята у инкассатора сотрудниками полиции.
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