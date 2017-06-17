Стали известны подробности хищения почти 2 млн. рублей инкассатором в Пензенской области Криминал

Пенза, 17 июня 2017. PenzaNews. 25-летний инкассатор, который подозревается в хищении почти 2 млн. рублей во время дежурства в Нижнеломовском районе Пензенской области, в течение трех дней спускал деньги, пытаясь заработать на тотализаторе.

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«В период с 9 по 13 июня подозреваемый был дежурным по участку. В его обязанности входил прием денежных средств от других инкассаторов на ответственное хранение. Он нес полную материальную ответственность за их сохранность. У молодого человека возникла идея поиграть в тотализатор и выиграть деньги. Он взял из денежного мешка около 430 тыс. рублей и вынес из помещения. В салоне сотовой связи данные денежные средства он положил себе на телефон. Через сеть интернет молодой человек сделал несколько ставок, но проиграл. На второй день он вынес около 800 тыс. рублей, которые также все проиграл. На третий день история повторилась. Та же участь постигла еще 700 тыс. рублей», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что из 1 млн. 400 тыс. рублей, находившихся на телефоне у злоумышленника, он проиграл 1 млн. рублей, еще 537 тыс. рублей у него было изъято.

«Молодой человек в содеянном сознался. В настоящее время он возместил 750 тыс. рублей», — отметили в полиции.

В пресс-службе добавили, что, по словам подозреваемого, к играм он пристрастился еще во время учебы в вузе.

«На преступление он пошел с целью получить большой выигрыш, а потом возместить деньги, которые присвоил. В отношении него избрана мера пресечения — подписка о невыезде и надлежащем поведении», — пояснили в УМВД.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение и растрата», санкция которой предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до 10 лет.