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Материалы дела в отношении Александра Пашкова и Сергея Богунова переданы судье

11:35 | 03.08.2017 | Криминал

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Пенза, 3 августа 2017. PenzaNews. Материалы уголовного дела в отношении экс-мэра Пензы Александра Пашкова, выполнявшего функции советника губернатора Василия Бочкарева, и фактического учредителя ООО «ЦСК «Сигма» Сергея Богунова, которые обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере, поступили в Ленинский районный суд города в минувшую среду, 2 августа.

Материалы дела в отношении Александра Пашкова и Сергея Богунова переданы судье

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщается на сайте суда, это произошло около полудня, а в 17.18 материалы были переданы судье Людмиле Журавлевой.

Информация о дате начале слушаний пока не уточняется.

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Перинатальный центр возводится в Пензе по заказу госкорпорации «Ростех». Генеральным подрядчиком является «РТ-СоцСтрой». Компания «Сигма» стала субподрядчиком «РТ-СоцСтрой», выиграв соответствующий тендер.

Сроки ввода объекта в эксплуатацию неоднократно переносились. По последним данным, он начнет работу в октябре 2017 года.

По версии следствия, Александр Пашков, занимая должность советника губернатора Пензенской области, вступил в преступный сговор с Сергеем Богуновым. Они разработали и реализовали схему хищения денежных средств, предназначенных для строительства перинатального центра в Пензе. Не имея цели исполнять взятые на себя обязательства по заключенному контракту, обвиняемые незаконно вывели из оборота ЦСК «Сигма» денежные средства на счета аффилированных юридических лиц, а также собственные и обналичили их. Таким образом, в период с февраля по апрель 2015 года ими было похищено более 96 млн. рублей.
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