В пресс-службе УФСБ пока не комментируют информацию о деле против Ирины Ширшиной Криминал

Пенза, 4 августа 2017. PenzaNews. Пресс-служба управления ФСБ РФ по Пензенской области пока никак не комментирует появившуюся в СМИ информацию об уголовном деле в отношении заместителя главы администрации Пензы по земельным и градостроительным вопросам Ирины Ширшиной, которое, по имеющимся данным, возбуждено по ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».

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В ведомстве ИА «PenzaNews» посоветовали обратиться со всеми вопросами в пресс-службу регионального следственного управления СКР.

В свою очередь там комментарий получить пока не удалось.

Ранее в пресс-службе администрации Пензы также отказались отвечать на любые вопросы, связанные с информацией о задержании Ирины Ширшиной на 48 часов сотрудниками УФСБ РФ по Пензенской области.