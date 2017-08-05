Житель Заречного проведет 3 года в колонии после кражи из храма менее 2 тыс. рублей Криминал

Заречный, 5 августа 2017. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима назначено мужчине, который признан судом виновным в краже 1 тыс. 700 рублей из ящика для пожертвований в храме Заречного Пензенской области.

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«В феврале 2017 года мужчина, находясь в храме Рождества Христова, увидел в ящике, предназначенном для пожертвований прихожан, деньги, которые решил похитить. В присутствии распространителя церковной утвари он забрал из ящика. Игнорируя требования возвратить деньги, злоумышленник скрылся с похищенным с места преступления», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Зареченского городского суда.

По его словам, уголовное дело было рассмотрено в особом порядке.

«Мужчина судим, в настоящее время отбывает наказание условно. Он неоднократно привлекался к административной ответственности», — отметил собеседник агентства.

Он пояснил, что наказание ему было назначено по совокупности приговоров путем частичного сложения наказаний.

«Приговор в законную силу не вступил», — уточнил представитель суда.