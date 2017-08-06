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В Пензе мошенники под видом начальника и подчиненного из МРЭО выманили деньги у строителя

09:54 | 06.08.2017 | Криминал

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Пенза, 6 августа 2017. PenzaNews. Двое мужчин, один из которых представился сотрудником МРЭО ГИБДД, а другой — его начальником, обманом выманили деньги у представителя строительной организации в Пензе.

В Пензе мошенники под видом начальника и подчиненного из МРЭО выманили деньги у строителя. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России, по данному факту возбуждено уголовное дело.

«По словам мужчины, на его телефон позвонил неизвестный, который представился сотрудником МРЭО ГИБДД. Он сказал, что необходимо выполнить работы по утеплению гаражных боксов, и попросил собеседника перезвонить на другой номер, чтобы поговорить с начальником. Второй незнакомец назначил представителю организации встречу в МРЭО ГИБДД под предлогом показа объема строительных работ и попросил перед этим на 3 тыс. рублей пополнить баланс счета абонентского номера сотовой связи, который он укажет», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что строитель перевел указанную сумму, а затем осознал обман.

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — сказали в ведомстве.
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