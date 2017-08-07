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В Пензе вступил в силу приговор по делу о махинациях в сфере допобразования

11:13 | 07.08.2017 | Криминал

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Пенза, 7 августа 2017. PenzaNews. Приговор по уголовному делу в отношении группы лиц, чьими действиями был причинен ущерб муниципальным бюджетным учреждениям дополнительного образования Пензы, расследование которого осуществляли сотрудники ФСБ, вступил в законную силу.

В Пензе вступил в силу приговор по делу о махинациях в сфере допобразования

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Как установлено следствием и судом, заместитель начальника управления образования Пензы [Наталья] Садовникова и начальник планово-экономического отдела ведомства [Наталья] Тимкина на протяжении 4,5 лет давали указания руководителям муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования о фиктивном трудоустройстве и выплате заработной платы своим знакомым», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления ФСБ России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что бывший руководитель дворца детского и юношеского творчества Пензы Нина Воронкина, не желая осложнять отношения с руководством управления образования, выплачивала зарплату сразу нескольким гражданам, которые фактически не работали, а также ежемесячно устанавливала им максимальные надбавки.

«По аналогичному сценарию похищали денежные средства позже назначенная на эту же должность [Ольга] Букина, директор станции юных техников №1 Пензы [Владимир] Григорьев и [бывший] директор детского центра «Спутник» Виталий Баранов», — сказали в УФСБ.

В пресс-службе уточнили, что ущерб, причиненный бюджету Пензы, составил в сумме 2,4 млн. рублей.

«17 июля 2017 года приговором Железнодорожного районного суда Пензы все участники преступной схемы были признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение и растрата». Им назначены различные сроки лишения свободы условно с обязательной выплатой штрафов. Приговор вступил в законную силу», — уточнили в ведомстве.
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