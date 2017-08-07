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В Пензе суд оставил на свободе двоих мужчин, купивших нелегальную водку на 3,6 млн. рублей

16:15 | 07.08.2017 | Криминал

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Пенза, 7 августа 2017. PenzaNews. Наказание в виде 2 и 3 лет лишения свободы условно соответственно назначено двоим жителям Засечного и Нижнего Ломова Пензенской области, которые собирались сбыть приобретенную немаркированную алкогольную продукцию общей стоимостью почти 3 млн. 600 тыс. рублей.

В Пензе суд оставил на свободе двоих мужчин, купивших нелегальную водку на 3,6 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В январе 2017 года житель Нижнего Ломова договорился по телефону с неизвестным лицом из Нижегородской области, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, о приобретении его товарищем из Засечного не менее 7 тыс. 20 бутылок объемом 0,5 литра спиртосодержащей жидкости с надписью «Водка «Царская охота золотая» без марок и легальных сертификатов соответствия», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Октябрьского районного суда Пензы.

Он пояснил, что товар был доставлен в Пензу и 31 января 2017 года у гаражей в Октябрьском районе получен жителем Засечного для дальнейшей его продажи, после чего мужчина был задержан сотрудниками ФСБ, а продукция, стоимость которой составила 1 млн. 333 тыс. 800 рублей, изъята.

«Помимо указанного, житель Нижнего Ломова в феврале 2017 года договорился о поставке ему для последующего сбыта нелегальной продукции по 6 тыс. бутылок с алкоголем с этикетками «Водка «Царская охота золотая» и «Водка «Родники Сибири». По фиктивным документам неосведомленное о преступлении лицо доставило продукцию в Нижний Ломов, где 3 марта 2017 года он получил оплаченный товар, с которым и был задержан. Стоимость изъятой немаркированной водки составила 2 млн. 253 тыс. 400 рублей», — добавил собеседник агентства.

Представитель суда уточнил, что жителю Засечного назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и штрафа в размере 100 тыс. рублей, а жителю Нижнего Ломова — в виде 3 лет условно с испытательным сроком 3 года и штрафа в 150 тыс. рублей.

«Приговором суда, не вступившим в законную силу, изъятые бутылки с немаркированной продукцией постановлено уничтожить», — резюмировал он.
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