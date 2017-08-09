Бывший глава АТП под Пензой осужден за кражу остатков грузовика и невыплату зарплаты Криминал

Городище, 9 августа 2017. PenzaNews. Наказание в виде штрафа в размере 500 тыс. рублей назначено бывшему генеральному директору ОАО «Городищенское автотранспортное предприятие» Пензенской области, который признан судом виновным в краже, полной невыплате зарплаты сотрудникам и оплате труда в размере ниже установленного минимума.

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«Имея свободный доступ на территорию предприятия и достоверно зная, что на его территории находятся годные остатки грузового автомобиля, мужчина тайно похитил их, реализовав в последующем за 450 тыс. рублей», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Городищенского районного суда.

Он добавил, что также руководитель не выдавал работникам заработную плату полностью свыше двух месяцев и платил сотрудникам меньше, чем установлено законом.

«В результате умышленных противоправных действий мужчины был причинен существенный вред правам и законным интересам сотрудников ОАО «Городищенское АТП», которые были лишены заработанных ими денежных средств на общую сумму более 230 тыс. рублей», — уточнил собеседник агентства.

По его словам, мужчина с предъявленным обвинением согласился полностью, в связи с чем дело было рассмотрено в особом порядке.

«Приговор вступил в законную силу», — резюмировал представитель суда.