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Жительница Пензы лишилась почти 15 тыс. рублей при попытке оформить кредит

09:58 | 18.08.2017 | Криминал

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Пенза, 18 августа 2017. PenzaNews. 43-летняя жительница Пензы стала жертвой мошенничества при попытке оформить кредит через интернет.

Жительница Пензы лишилась почти 15 тыс. рублей при попытке оформить кредит

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Она нашла объявление о предоставлении кредитов банком и позвонила по контактному телефону. Неизвестная пояснила ей, что для получения кредита необходимо оплатить 5 тыс. 300 рублей на счет банковской карты», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что после того, как женщина перевела деньги, ей перезвонил мужчина.

«Он представился сотрудником службы безопасности банка и сказал, что для страхования курьерской доставки кредита необходимо оплатить еще 9 тыс. 300 рублей. После чего гражданка перевела запрашиваемую суму по указанным реквизитам», — пояснили в полиции.

В управлении отметили, что в настоящее время по факту мошенничества проводится проверка.

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — резюмировали в пресс-службе.
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