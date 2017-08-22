Дело о зверском убийстве мальчика в Сурске направлено в суд Криминал

Пенза, 22 августа 2017. PenzaNews. Следственные органы СКР по Пензенской области завершили расследование уголовного дела о жестоком убийстве школьника в Сурске, на которого по дороге от репетитора напал мужчина с ножом.

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«Следствием установлено, что 27 февраля 2017 года житель Городищенского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, около одного из магазинов города Сурска встретил 10-летнего мальчика, которому нанес множественные удары по телу имевшимся при себе ножом. После этого мужчина скрылся с места преступления. От полученных колото-резаных ранений ребенок скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Следственного комитета России.

В нем добавляется, что личность злоумышленника была установлена.

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«Его причастность к совершению убийства малолетнего подтверждена совокупностью собранных по уголовному делу доказательств, в частности, судебной генетической экспертизой: на изъятом орудии убийства — ноже — обнаружены биологические следы, принадлежащие и потерпевшему, и виновному лицу», — поясняется в тексте.

В нем отмечается, что также установлена причастность мужчины к покушениям на умышленное уничтожение чужого имущества — так, в октябре 2016 года он пытался поджечь три автомобиля жителей села Верхняя Елюзань.

«Проведенной судебно-психиатрической экспертизой установлено, что в момент совершения общественно опасных поступков психическое состояние мужчины лишало его способности осознавать фактический характер, общественную опасность своих действий и руководить ими. В связи с этим эксперты пришли к выводу о необходимости применения к нему принудительных мер медицинского характера», — говорится в сообщении СКР.

Обвинение мужчине предъявлено по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство» и ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ, которой предусмотрена ответственность за покушение на умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.