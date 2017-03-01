Задержан подозреваемый в убийстве 10-летнего школьника в Сурске — УМВД Криминал

Пенза, 1 марта 2017. PenzaNews. Мужчина 1982 года рождения, подозреваемый в убийстве 10-летнего школьника в городе Сурске Пензенской области, задержан. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России в среду, 1 марта.

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«Подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности за ряд преступлений, в том числе незаконный оборот наркотиков», — сказали в ведомстве.

В управлении пояснили, что вечером 27 февраля сразу после поступления сигнала об обнаружении тела ребенка у магазина на улице Полевой в Сурске на место был направлен личный состав районного отдела полиции, а также специалисты из Пензы.

«Усилиями полицейских были блокированы все выезды из города. Сотрудники провели обход домов, расположенных в районе места происшествия. Благодаря записям камер видеонаблюдения были получены изображения граждан, которые проходили мимо незадолго до случившегося. Полицейские установили личности всех этих людей и опросили их. Одна из местных жительниц опознала злоумышленника, который иногда появлялся в их микрорайоне, а незадолго до совершения преступления приобрел в местном магазине алкоголь», — сказали в пресс-службе.

В полиции добавили, что через несколько часов после убийства личность предполагаемого злоумышленника была установлена.

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«Была получена оперативная информация о том, что подозреваемый скрывается в квартире своей знакомой. Дом, в котором, предположительно, находился данный гражданин, был оцеплен. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции, Росгвардии и Следственного комитета гражданин 1982 года рождения, причастный к совершению преступления, был задержан», — сообщили в УМВД.

В ведомстве пояснили, что затем злоумышленника доставили в отдел полиции по Городищенскому району для проведения комплекса оперативно-следственных мероприятий.

«В настоящее время мужчина задержан в порядке ст. 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации», — резюмировали в полиции.