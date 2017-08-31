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Ударивший полицейского житель Пензы оштрафован на 70 тыс. рублей

10:07 | 31.08.2017 | Криминал

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Пенза, 31 августа 2017. PenzaNews. Наказание в виде штрафа в размере 70 тыс. рублей назначено жителю Пензы, который признан судом виновным в применении насилия в отношении представителя власти. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Ударивший полицейского житель Пензы оштрафован на 70 тыс. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По данным следствия, 3 апреля 2017 года мужчина 1969 года рождения был задержан сотрудниками полиции за совершение административного правонарушения — появление в общественном месте в состоянии опьянения. Возмущаясь по этому поводу и не желая выполнять законные требования инспектора патрульно-постовой службы, злоумышленник, находясь в салоне служебной автомашине, по пути следования в отдел полиции №3 Пензы, нанес кулаком удар по лицу стража порядка», — пояснила собеседница агентства.

Она уточнила, что потерпевший получил сотрясение головного мозга, ушибленную рану и кровоподтек, которые расцениваются как легкий вред здоровью.

«Приговор вступил в законную силу», — отметила Татьяна Махницкая.
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