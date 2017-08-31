Ударивший полицейского житель Пензы оштрафован на 70 тыс. рублей Криминал

Пенза, 31 августа 2017. PenzaNews. Наказание в виде штрафа в размере 70 тыс. рублей назначено жителю Пензы, который признан судом виновным в применении насилия в отношении представителя власти. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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«По данным следствия, 3 апреля 2017 года мужчина 1969 года рождения был задержан сотрудниками полиции за совершение административного правонарушения — появление в общественном месте в состоянии опьянения. Возмущаясь по этому поводу и не желая выполнять законные требования инспектора патрульно-постовой службы, злоумышленник, находясь в салоне служебной автомашине, по пути следования в отдел полиции №3 Пензы, нанес кулаком удар по лицу стража порядка», — пояснила собеседница агентства.

Она уточнила, что потерпевший получил сотрясение головного мозга, ушибленную рану и кровоподтек, которые расцениваются как легкий вред здоровью.

«Приговор вступил в законную силу», — отметила Татьяна Махницкая.