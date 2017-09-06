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В Пензенской области выявлена незаконная рубка сосен на 5 млн. рублей

11:18 | 06.09.2017 | Криминал

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Пенза, 6 сентября 2017. PenzaNews. Полицейские выявили факт незаконной рубки лесных насаждений в особо крупном размере на территории Кададинского лесничества неподалеку от села Нижняя Липовка Сосновоборского района Пензенской области.

В Пензенской области выявлена незаконная рубка сосен на 5 млн. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД РФ, было спилено 1 тыс. 79 сосен на сумму не менее 5 млн. рублей.

«По данному факту следственной частью следственного управления УМВД России по Пензенской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет со штрафом в размере от 300 тыс. до 500 тыс. рублей», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что личности подозреваемых установлены.

«По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств», — сказали в управлении.
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