В Пензе возбуждено уголовное дело по факту нарушения прав дольщиков Криминал

Пенза, 7 сентября 2017. PenzaNews. Следственное управление УМВД России по городу Пензе возбудило уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием» по факту нарушения прав участников долевого строительства, заключивших договора с организацией, расположенной в Ленинском районе.

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«Предварительно установлено, что строительная компания неоднократно переносила сроки завершения возведения многоквартирного дома на улице Ново-Казанской в Пензе, которое должно быть окончено до 30 сентября 2017 года», — прокомментировали ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России.

В ведомстве пояснили, что, не имея необходимых средств для завершения строительства, организация в первом полугодии текущего года прекратила работы, убрав с объекта оборудование и материалы.

«Кроме того, часть целевых денежных средств, собранных на строительство данного дома, была отвлечена для финансирования работ на другом объекте», — добавили в пресс-службе.

В УМВД уточнили, что, по предварительным данным, ущерб превысил 5 млн. рублей.

«Все эти действия привели к необеспечению граждан жильем и невозврату им денежных средств. В настоящее время устанавливаются лица, причастные к совершению преступления. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств, а также определение всех участников долевого строительства, которым действиями строительной компании был причинен ущерб», — сказали в управлении.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в мае 2017 года представитель инициативной группы дольщиков Андрей Косашев обратил внимание губернатора Ивана Белозерцева на проблемный дом на улице Ново-Казанской. По его словам, компания «Пензастрой» уже продала в нем все квартиры, поэтому другие строительные организации, которые могли бы ввести объект в эксплуатацию, не проявляют никакого интереса.

В конце июня начальник Госжилстройтехинспекции региона Инна Левченко, доложившая на заседании правительства Пензенской области о включении 14 человек в реестр граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, сообщила, что ситуация вокруг ОАО «Пензастрой», осуществляющего строительство 11 многоквартирных домов и имеет 1 тыс. 640 неисполненных договоров долевого участия, «вызывает особое опасение».