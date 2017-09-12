Повар пензенского кафе задержан по подозрению в убийстве мигранта в Екатеринбурге Криминал

Пенза, 12 сентября 2017. PenzaNews. 22-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья, работающий в кафе в Пензе, задержан уральскими полицейскими по подозрению в убийстве земляка, который был зарезан в Екатеринбурге ночью 13 мая 2017 года. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по Свердловской области.

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«Злоумышленник не стал отрицать свою вину в совершенном преступлении. Он также объяснил, что конфликт с жертвой произошел на почве личных неприязненных отношений. При очередной встрече произошла драка, в ходе которой подозреваемый нанес потерпевшему несколько ножевых ранений», — пояснили в ведомстве.

В полиции уточнили, что в настоящее время мужчина находится под стражей, ему грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до 15 лет.