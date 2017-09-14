Житель Нижнего Ломова осужден за поджог дома матери, который она отказалась ему подарить Криминал

Нижний Ломов, 14 сентября 2017. PenzaNews. Наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года назначено 43-летнему безработному жителю Нижнего Ломова Пензенской области, который признан судом виновным в поджоге дома своей матери, унаследованного от бабушки.

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«Мотивом преступления послужило нежелание матери подарить этот дом ему и его брату», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она уточнила, что дом полностью сгорел, а нанесенный ущерб превысил 612 тыс. рублей.

По словам Светланы Артамоновой, суд вынес решение с учетом среди прочего просьбы потерпевшей о смягчении наказания ее сыну.

«Приговор в законную силу не вступил», — добавила собеседница агентства.