В Пензе перед судом предстанут 18 членов межрегиональной группы наркосбытчиков Криминал

Пенза, 20 сентября 2017. PenzaNews. Уголовное дело в отношении 18 членов межрегиональной группы наркосбытчиков передано в суд в Пензе.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России, в состав группы входили жители Пензенской, Саратовской и Нижегородской областей, а также Мордовии в возрасте от 18 до 42 лет.

«Участники группы обеспечивали деятельность интернет-магазинов по распространению запрещенных веществ на территории данных регионов. Часть обвиняемых были задержаны в период с августа по октябрь 2016 года при попытках забрать из тайников на территории Пензенской области оптовые партии наркотических средств спайс и «скорость». В дальнейшем оперативники установили личность межрегионального курьера. Им оказался уроженец Саратовской области, занимавшийся перевозкой крупных партий синтетических наркотиков», — пояснили в ведомстве.

В полиции подчеркнули, что при попытке задержания в Саранске он оказал активное сопротивление и попытался скрыться.

«На своем автомобиле он направился в сторону Саратова, на ходу выбрасывая перевозимые им запрещенные вещества. В Пензенской области был введен план «Перехват». На автомобильной дороге «Нижний Новгород — Саратов» возле села Чунаки был выставлен заслон. Заметив его, подозреваемый свернул к селу Малая Сердоба, после чего съехал на второстепенную дорогу и попытался залить оставшиеся наркотики бензином и сжечь машину. Впоследствии полицейские обнаружили в автомобиле, на котором злоумышленник передвигался вместе с женой, наркотическое средство «скорость», — добавили в управлении.

В УМВД отметили, что в общей сложности сотрудники полиции изъяли у участников группы более 8 кг синтетических наркотиков.

«В ходе следствия установлен механизм деятельности указанной группы. После того, как межрегиональный курьер доставлял в Пензенскую область крупные партии наркотических средств, их забирали другие участники, отвечавшие за оптовое распространение в Пензе и Саранске. Между собой участники группы знакомы не были, кроме троих жителей Пензенской области, которые действовали совместно. Один из них хранил в своей квартире наркотики и изготавливал их из реагентов, второй — подбирал потайные места для хранения оптовых партий, а третий через интернет вел переписку с неустановленным лицом, выполнявшим роль оператора, и также оборудовал тайники», — уточнили в пресс-службе.

В полиции подчеркнули, что в настоящее время интернет-магазины, на которые работали участники указанной группы, прекратили свою деятельность.

«12 обвиняемых сейчас находятся под стражей, трое — под домашним арестом, еще трое — под подпиской о невыезде. Сотрудники полиции принимают меры по установлению организаторов преступной деятельности и их задержанию», — резюмировали в ведомстве.