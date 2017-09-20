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Прекращено уголовное дело по факту убийства женщины и ее матери под Пензой

17:29 | 20.09.2017 | Криминал

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Пенза, 20 сентября 2017. PenzaNews. Уголовное дело, возбужденное по факту убийства 45-летней женщины и ее 72-летней матери в частном доме в селе Константиновка Пензенской области, прекращено в связи со смертью виновного лица.

Прекращено уголовное дело по факту убийства женщины и ее матери под Пензой

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В результате предварительного расследования по совокупности собранных доказательств и результатов судебно-медицинских и судебно-баллистических экспертиз установлена причастность к совершению преступления 67-летнего супруга одной из погибших женщин», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она напомнила, что мужчина в день совершения преступления совершил самоубийство в Пензе.

«Прекращение следственным органом уголовного дела признано прокуратурой законным и обоснованным», — добавила собеседница агентства.
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