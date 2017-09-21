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В Пачелмском районе инспектор ДПС подозревается в служебном подлоге

08:27 | 21.09.2017 | Криминал

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Пенза, 21 сентября 2017. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено в Пачелмском районе Пензенской области в отношении инспектора ДПС, который подозревается в совершении служебного подлога.

В Пачелмском районе инспектор ДПС подозревается в служебном подлоге

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По данным следствия, 4 августа в период с 22.00 до 23.30 подозреваемый, находясь в служебном кабинете, составил в отношении мужчины, управлявшего транспортным средством, протокол об административном правонарушении, в котором указал сведения о том, что у него установлена концентрация паров этилового спирта, являющаяся допустимой», — сообщила ИА «PenzaNews» и.о. старшего помощника руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Наталья Фомина.

По ее словам, после этого сотрудник полиции исправил данные — увеличил значение выявленной концентрации паров этилового спирта до запрещенного уровня.

«Совершение противоправного деяния сотрудником полиции выявлено оперативно-разыскной частью собственной безопасности УМВД России по Пензенской области», — отметила собеседница агентства.

Наталья Фомина уточнила, что в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы.
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