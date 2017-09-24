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Укравшему телефон из незапертой квартиры жителю Пензы грозит до 6 лет колонии

11:32 | 24.09.2017 | Криминал

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Пенза, 24 сентября 2017. PenzaNews. Уголовное дело по факту кражи с незаконным проникновением в жилище возбуждено в отношении 41-летнего жителя Пензы.

Укравшему телефон из незапертой квартиры жителю Пензы грозит до 6 лет колонии

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, злоумышленник в ночное время проник в квартиру на улице Пушанина, украл мобильный телефон и пытался похитить телевизор.

«Подозреваемый признался в содеянном. Похищенный телефон у него изъяли. По словам задержанного, преступление он совершил в состоянии алкогольного опьянения. В квартиру мужчина проник через входную дверь, которая не была закрыта на замок», ― пояснили в ведомстве.

В полиции отметили, что санкция ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

«В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», ― резюмировали в управлении.
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