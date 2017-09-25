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В Лопатинском районе завели дела на родителей, жестоко обращавшихся с дочерью

09:38 | 25.09.2017 | Криминал

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Лопатино, 25 сентября 2017. PenzaNews. Два уголовных дела по ст. 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» возбуждено в отношении родителей 10-летней девочки в Лопатинском районе Пензенской области, которые подозреваются в жестоком обращении с ребенком.

В Лопатинском районе завели дела на родителей, жестоко обращавшихся с дочерью

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Установлено, что 46-летний глава семейства неоднократно дома в присутствии дочери распивал спиртные напитки, курил, выражался нецензурными словами, в состоянии алкогольного опьянения наносил дочери удары ремнем, выгонял из дома жену», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она уточнила, что, в частности, в августе женщина вместе с дочерью на протяжении пяти дней вынуждена была ночевать в надворной постройке без каких-либо постельных принадлежностей.

«В то же время 46-летняя мать ребенка практически полностью устранилась от исполнения родительских обязанностей: в присутствии дочери распивала спиртное у знакомых мужчин, какой-либо заботы о ребенке не проявляла, не кормила и в воспитании не участвовала», — отметила собеседница агентства.

По ее словам, оба родителя ранее неоднократно привлекались к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

«В настоящее время по уголовным делам проводится предварительное расследование», — добавила Светлана Артамонова.
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