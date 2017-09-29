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Житель Пензы получил условный срок за видеоролик с пропагандой расовой дискриминации

11:49 | 29.09.2017 | Криминал

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Пенза, 29 сентября 2017. PenzaNews. Наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года назначено жителю Пензы 1984 года рождения, который выложил на своей странице в соцсети видеоролик с пропагандой расовой дискриминации.

Житель Пензы получил условный срок за видеоролик с пропагандой расовой дискриминации

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«На сайте «ВКонтакте» с июня 2013 года по ноябрь 2014 года на своей страничке без ограничения доступа он разместил восемь различных файлов, в которых содержалась совокупность признаков унижения достоинства группы лиц, а также возбуждения ненависти и вражды в отношении группы лиц по признакам расы, национальности, происхождения и отношения к религии», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Октябрьского районного суда.

Он отметил, что мужчина хранил данные файлы среди прочих данных своей учетной записи до апреля 2017 года.

«Не удаляя материалы, он обеспечивал свободный доступ к их просмотру и скачиванию неограниченного круга лиц», — подчеркнул собеседник агентства.

По его словам, приговор вступил в законную силу.
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