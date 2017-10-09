В Пензе заключен под стражу мужчина, захвативший заложниц в сауне Криминал

Пенза, 9 октября 2017. PenzaNews. Железнодорожный районный суд Пензы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца в отношении мужчины, который удерживал заложниц в сауне на улице Бакунина.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая, соответствующее решение было принято по ходатайству следователя в минувшее воскресенье, 8 октября.

«По уточненным данным, в качестве потерпевших по уголовному делу проходят две женщины», — добавила собеседница агентства.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по данным следствия, 6 октября 2017 года мужчина 1985 года рождения, угрожая оружием, не давал возможность женщинам покинуть помещение сауны на улице Бакунина в Пензе.

Переговоры со злоумышленником не принесли результата. В итоге был проведен штурм здания, в ходе которого заложницы были освобождены, а удерживавший их мужчина — задержан.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пунктам «г» и «ж» ч. 2 ст. 127 УК РФ «Незаконное лишение свободы».