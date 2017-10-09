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В Пензе заключен под стражу мужчина, захвативший заложниц в сауне

10:48 | 09.10.2017 | Криминал

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Пенза, 9 октября 2017. PenzaNews. Железнодорожный районный суд Пензы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца в отношении мужчины, который удерживал заложниц в сауне на улице Бакунина.

В Пензе заключен под стражу мужчина, захвативший заложниц в сауне. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая, соответствующее решение было принято по ходатайству следователя в минувшее воскресенье, 8 октября.

«По уточненным данным, в качестве потерпевших по уголовному делу проходят две женщины», — добавила собеседница агентства.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по данным следствия, 6 октября 2017 года мужчина 1985 года рождения, угрожая оружием, не давал возможность женщинам покинуть помещение сауны на улице Бакунина в Пензе.

Переговоры со злоумышленником не принесли результата. В итоге был проведен штурм здания, в ходе которого заложницы были освобождены, а удерживавший их мужчина — задержан.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пунктам «г» и «ж» ч. 2 ст. 127 УК РФ «Незаконное лишение свободы».
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