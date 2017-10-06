Опубликовано видео задержания мужчины, захватившего заложниц в сауне в Пензе

На них запечатлен момент начала штурма здания на улице Бакунина.
Проникнув внутрь помещения, силовики повалили злоумышленника на пол, заломив ему руки за спину. При этом слышен плач женщины, которую представители правоохранительных органов призывают успокоиться.
На видео также можно разглядеть оружие, которым мужчина, одетый в спортивные штаны, футболку и куртку, угрожал заложницам.
Когда задержанного вывели из здания, на улице уже стемнело. Там к нему обратился начальник управления МВД России по Пензенской области Юрий Рузляев, который поинтересовался, почему мужчина не стал сдаваться.
«А я кому-то вред причинил?» — спросил в ответ задержанный, добавив, что «девчонки в добре и порядке».