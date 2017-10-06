Опубликовано видео задержания мужчины, захватившего заложниц в сауне в Пензе Происшествия

Пенза, 6 октября 2017. PenzaNews. Телеканал «РЕН ТВ» опубликовал видео задержания мужчины, который удерживал трех заложниц в сауне, расположенной в центре Пензы.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

На них запечатлен момент начала штурма здания на улице Бакунина.

Проникнув внутрь помещения, силовики повалили злоумышленника на пол, заломив ему руки за спину. При этом слышен плач женщины, которую представители правоохранительных органов призывают успокоиться.

На видео также можно разглядеть оружие, которым мужчина, одетый в спортивные штаны, футболку и куртку, угрожал заложницам.

Когда задержанного вывели из здания, на улице уже стемнело. Там к нему обратился начальник управления МВД России по Пензенской области Юрий Рузляев, который поинтересовался, почему мужчина не стал сдаваться.

«А я кому-то вред причинил?» — спросил в ответ задержанный, добавив, что «девчонки в добре и порядке».

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в пятницу, 6 октября, в саунно-гостиничном комплексе «Галеон», расположенном по адресу: Пенза, улица Бакунина, 2Б, произошел захват заложниц.

Из-за случившегося был оцеплен центр города, в том числе закрыт проезд по Бакунинскому мосту, что привело к пробкам. На место происшествия были стянуты силы полиции, Росгвардии, МЧС и других ведомств.

Переговоры со злоумышленником результата не дали, в связи с чем бойцы СОБРа провели штурм здания. Заложники были освобождены, а мужчина, угрожавший им оружием, задержан. Никто не пострадал.



По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.