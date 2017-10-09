Убийцу мальчика в Сурске решено поместить в психбольницу Криминал

Пенза, 9 октября 2017. PenzaNews. Пензенский областной суд вынес постановление о применении принудительной меры медицинского характера в отношении жителя села Верхняя Елюзань Городищенского района 1982 года рождения, который в состоянии невменяемости зверски убил мальчика в Сурске. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила пресс-секретарь облсуда Наталья Быченкова.

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«27 февраля 2017 года в вечернее время мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения у магазина «Каприз», расположенного в Сурске, где нанес проходившему мальчику множественные удары ножом. В результате ребенок 2006 года рождения скончался на месте происшествия», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что, согласно результатам судебной психолого-психиатрической экспертизы, злоумышленник страдает хроническим психическим расстройством.

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По словам Натальи Быченковой, мужчине предстоит принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа, с интенсивным наблюдением.

«Органами следствия мужчина также уличался в том, что в 2016 году он поджег три автомобиля, принадлежавших жителям Верхней Елюзани, однако довести свои действия до конца не смог, так как возгорания были вовремя потушены. Суд, рассмотрев предложения прокурора, прекратил производство по уголовному делу в части покушений на умышленное уничтожение автомобилей путем поджога за отсутствием в деяниях мужчины состава преступления», — сказала пресс-секретарь.