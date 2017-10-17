В Кузнецке скончался слесарь, получивший черпно-мозговую травму на предприятии — СКР Криминал

Пенза, 17 октября 2017. PenzaNews. Мужчина 1964 года рождения, занимавший должность слесаря механосборочных работ производственного филиала ООО «Научно-производственное объединение «Нефтегазовое машиностроение и специальное автомобилестроение» в Кузнецке Пензенской области, скончался от полученной на предприятии черепно-мозговой травмы в минувший понедельник, 16 октября. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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«По данным следствия, днем в четверг, 12 октября, слесарь, находясь в помещении цеха, при проведении гидравлических испытаний емкости в результате срыва с резьбы металлической заглушки, установленной на месте предохранительного клапана емкости и находящейся под давлением, получил черепно-мозговую травму», — пояснила собеседница агентства.

Она отметила, что по факту гибели рабочего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда».

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, а также должностных лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда. Исследуется изъятая в организации документация. Решается вопрос о назначении судебной технической экспертизы», — добавила Татьяна Махницкая.