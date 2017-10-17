Убивший мужчину в заброшенном доме пензенец проведет в колонии 9 лет Криминал

Пенза, 17 октября 2017. PenzaNews. Наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима назначено жителю Пензы 1973 года рождения, который признан судом виновным в убийстве малознакомого мужчины.

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«Осенью 2016 года он, узнав от своей сожительницы, что ей оказывал знаки внимания другой мужчина, решил познакомиться с ним и в дальнейшем выяснить отношения», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая, добавив, что потерпевший в свою очередь согласился на предложение выпить.

Она пояснила, что после покупки спиртного мужчины расположились в заброшенном доме на улице Урицкого.

«Между ними произошел конфликт, в результате которого злоумышленник нанес новому знакомому не менее 30 ударов по телу ножом, после чего скрылся с места преступления. Потерпевший скончался на месте происшествия от полученного колото-резаного ранения шеи, осложнившегося массивной кровопотерей», — уточнила собеседница агентства.

По словам Татьяны Махницкой, тело мужчины случайный прохожий обнаружил лишь в конце февраля 2017 года.

«В ходе следствия осужденный полностью признал свою вину в совершении убийства. Приговор не вступил в законную силу», — резюмировала она.