В Шемышейском районе администратор базы отдыха перечислила деньги, поверив лжеарендатору
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Пенза, 25 октября 2017. PenzaNews. Администратор базы отдыха в Шемышейском районе Пензенской области перечислила более 40 тыс. рублей мошеннику, попросившему приобрести продукты в арендованные коттеджи.
Фотография © PenzaNews Купить фотографию
«Она пояснила, что по телефону неизвестный под предлогом аренды нескольких домов на базе отдыха попросил приобрести продукты питания и алкогольную продукцию через магазин в поселке Шемышейка и в счет оплаты данного товара перечислить деньги в сумме 41 тыс. рублей», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.
В ведомстве отметили, что, по словам представителя магазина, никаких договоренностей по поставке продуктов питания не заключалось и деньги на счет магазина не поступали.
«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — уточнили в управлении.