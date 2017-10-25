В Шемышейском районе администратор базы отдыха перечислила деньги, поверив лжеарендатору Криминал

Пенза, 25 октября 2017. PenzaNews. Администратор базы отдыха в Шемышейском районе Пензенской области перечислила более 40 тыс. рублей мошеннику, попросившему приобрести продукты в арендованные коттеджи.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Она пояснила, что по телефону неизвестный под предлогом аренды нескольких домов на базе отдыха попросил приобрести продукты питания и алкогольную продукцию через магазин в поселке Шемышейка и в счет оплаты данного товара перечислить деньги в сумме 41 тыс. рублей», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве отметили, что, по словам представителя магазина, никаких договоренностей по поставке продуктов питания не заключалось и деньги на счет магазина не поступали.

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — уточнили в управлении.