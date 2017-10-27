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Вениамин Бочкарев отправлен под домашний арест

18:56 | 27.10.2017 | Криминал

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Пенза, 27 октября 2017. PenzaNews. Первомайский районный суд Пензы избрал в отношении задержанного 23 октября сотрудниками ФСБ бывшего генерального директора ОАО «Агентство ипотечного кредитования Пензенской области» Вениамина Бочкарева — племянника экс-губернатора Василия Бочкарева — меру пресечения в виде домашнего ареста. Об этом сообщает корреспондент ИА «PenzaNews» из зала суда.

Вениамин Бочкарев отправлен под домашний арест

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Заседание, запланированное на 15.30, задержалось почти на час из-за опоздания представителя следствия и продолжалось примерно до 19.00.

Следователь и прокурор высказались против присутствия журналистов. В свою очередь Вениамин Бочкарев и его защитник оставили этот вопрос на усмотрение суда. В итоге судья Елена Силаева разрешила представителям СМИ присутствовать только при оглашении решения.

Согласно озвученной ею информации, мера пресечения избрана на срок 1 месяц и 1 день с момента задержания — до 24 ноября.

При этом следователь первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Пензенской области Алексей Колосов ходатайствовал о заключении под стражу Вениамина Бочкарева, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями» и ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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Местом отбывания домашнего ареста выбрана квартира жены Вениамина Бочкарева на улице Пушкина в Пензе, в которой он вправе проживать на законных основаниях.

«Запретить выход [Вениамину Бочкареву] за пределы жилого помещения, […] за исключением времени для прогулки в пределах 200 метров […] в течение двух часов в день или с разделением прогулки на две — по одному часу — по согласованию со следователем и контролирующим органом», — сказала судья Елена Силаева, зачитывая решение.

Помимо этого, обвиняемому запрещено общение с лицами, являющимися участниками уголовного дела, кроме защитника, а также нельзя принимать и отправлять корреспонденцию, пользоваться телефоном и интернетом.

Решение об избрании меры пресечения может быть обжаловано в течение трех суток.

После окончания заседания Вениамин Бочкарев отказался отвечать на вопросы журналистов, предложив обратиться к адвокату, который в свою очередь сослался на занятость и быстро покинул здание суда.

«Хочется забыть этот город, как страшный сон», — сказал племянник экс-губернатора Пензенской области напоследок.
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