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Задержание Вениамина Бочкарева проводили сотрудники ФСБ — источник

11:08 | 24.10.2017 | Криминал

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Пенза, 24 октября 2017. PenzaNews. Задержание Вениамина Бочкарева — племянника бывшего губернатора Пензенской области Василия Бочкарева — проводили сотрудники регионального управления ФСБ России. Об этом ИА «PenzaNews» на условиях анонимности сообщил источник в правоохранительных органах.

Задержание Вениамина Бочкарева проводили сотрудники ФСБ — источник

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Накануне в жилище Вениамина Бочкарева прошли обыски. Сотрудники ФСБ работали всю ночь и изъяли материалы, которые помогут следствию», — сказал собеседник агентства.

По его словам, задержание Вениамина Бочкарева связано с хищением бюджетных средств при строительстве ЖК «Чистые пруды» в Мокшанском районе, которое велось в рамках федеральной программы «Жилье для российской семьи».

В пресс-службе управления ФСБ России по Пензенской области ИА «PenzaNews» отказались прокомментировать информацию о задержании Вениамина Бочкарева, порекомендовав обратиться в следственное управление СКР.

В свою очередь там также пока отказались предоставить какую-либо информацию.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Вениамин Бочкарев до декабря 2015 года являлся генеральным директором ОАО «Агентство ипотечного кредитования Пензенской области», образованного в конце 2003 года. Последний раз он был избран на данную должность 3 декабря 2013 года.

На посту руководителя «АИК» Вениамина Бочкарева сменил Евгений Рыжов, который с января 1999 года по апрель 2015 года курировал земельные и градостроительные вопросы в ранге замглавы администрации Пензы.

По имеющимся данным, в 2013–2015 годах в недрах «Агентства ипотечного кредитования Пензенской области», которое возглавлял племянник экс-губернатора, действовали так называемые «серые» схемы движения финансовых активов.
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