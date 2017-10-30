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В Каменке перед судом предстанет водитель, задавивший коллегу на погрузчике

16:22 | 30.10.2017 | Криминал

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Пенза, 30 октября 2017. PenzaNews. Уголовное дело в отношении водителя погрузчика, который обвиняется в причинении смерти по неосторожности рабочему ОАО «Студенецкий мукомольный завод» в Каменском районе Пензенской области, передано в суд для рассмотрения по существу.

В Каменке перед судом предстанет водитель, задавивший коллегу на погрузчике

Фото: Penza.sledkom.ru

«По данным следствия, вечером 30 августа тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 1973 года рождения, управляя мини-погрузчиком «Bobcat», позволил четверым рабочим сесть в ковш и продолжил движение в мастерскую. По ходу обвиняемый поднял ковш вверх. Рабочий 1963 года рождения потерял равновесие и выпал под колеса двигавшегося транспортного средства», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она уточнила, что при падении потерпевший ударился головой о грунтовую дорогу и получил закрытую черепно-мозговую травму.

«Водитель погрузчика не смог своевременно отреагировать и не принял должных мер к остановке, вследствие чего допустил наезд на мужчину, причинив ему закрытую тупую травму грудной клетки. Потерпевший скончался в больнице утром 31 августа», — добавила собеседница агентства.

По ее словам, в ходе расследования уголовного дела обвиняемый полностью признал свою вину.
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