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В Пензенской области в психбольницу отправят мужчину, ударившего топором собутыльника

12:28 | 31.10.2017 | Криминал

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Сердобск, 31 октября 2017. PenzaNews. 67-летний мужчина, ударивший собутыльника топором по голове в селе Гуленовка Сердобского района Пензенской области, будет направлен на принудительное лечение в медицинскую организацию специализированного типа, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях.

В Пензенской области в психбольницу отправят мужчину, ударившего топором собутыльника

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«С осени 2015 года мужчина проживал в доме у своего знакомого, поскольку его жилище сгорело. Хозяин дома осенью 2016 года также пустил к себе жить на зимнее время соседа 1956 года рождения, так как у него в доме отсутствовали электричество и газ. Вечером 27 декабря мужчины втроем поужинали, выпили спиртного и легли смотреть телевизор. Через несколько минут 67-летний мужчина взял в руки топор и беспричинно нанес им 61-летнему потерпевшему не менее одного удара по голове, причинив ему открытую черепно-мозговую травму», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она уточнила, что противоправные действия злоумышленника были пресечены хозяином дома, который отобрал топор и оттолкнул мужчину в сторону от пострадавшего.

«Проведенной судебной психиатрической экспертизой установлено, что в момент совершения общественно опасного деяния психическое состояние мужчины лишало его способности осознавать фактический характер, общественную опасность своих действий и руководить ими», — отметила собеседница агентства.
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