В Пензенской области с начала 2017 года выявлено около 50 преступлений в сфере коррупции Криминал

Пенза, 31 октября 2017. PenzaNews. 46 преступлений коррупционной направленности выявлено в Пензенской области за 10 месяцев 2017 года. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по региону полковник Денис Новиков.

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Он уточнил, что в 15 случаях имели место должностные преступления, а в семи — факты получения взятки.

«В сфере защиты бюджетных средств задокументировано было 15 преступлений, из них коррупционной направленности — 10. В сфере жилищно-коммунального хозяйства было выявлено и поставлено на учет 23 преступления, из них коррупционной направленности — 15», — пояснил Денис Новиков.

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И.о. начальника УЭБиПК уточнил, что по оконченным и направленным в суд уголовным делам обеспечение возмещения материального ущерба составило более 100%.

«Наиболее характерными преступлениями в бюджетной сфере на современном этапе [являются] посягательства на бюджетные средства, выделяемые на финансирование целевых федеральных, региональных программ и социальные нужды», — отметил он.

Денис Новиков сообщил, что в числе лиц, в отношении которых в 2017 году были возбуждены уголовные дела коррупционной направленности, были заместитель главы администрации в Бессоновском районе, глава администрации Тамалы и пять глав сельских администраций в Городищенском, Пачелмском, Неверкинском и Кузнецком районах.